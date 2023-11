Temporais causam mortes e enchentes em SC | A TARDE

Temporais têm atingido Santa Catarina (SC) desde a última quinta-feira, 16. As chuvas causaram duas mortes depois que o carro em que estavam afundar em uma área alagada, em Taió. Outras duas pessoas, que também estavam no veículo, foram resgatadas presas em galhos.

O mau tempo é causado pela influência de uma frente fria e o fluxo de calor e umidade vindo da região amazônica. Há risco de novos temporais e chuva volumosa, com rajadas de vento e enxurradas ao longo do dia.

Cidades do Oeste e Vale do Itajaí, que concentram municípios importantes e populosos como Chapecó e Blumenau, foram as principais afetadas com enchentes, alagamentos, queda de árvores e destelhamentos.

As rodovias estaduais e federais também estão com interdições nesta manhã. O caso mais grave ocorreu na BR-470, em Ibirama, onde a queda de barreira deixou os dois sentidos bloqueados.

Rodovias federais interditadas

BR-282: km 277 (São José do Cerrito) - Registro de alagamento. Trânsito em meia pista; km 296 (Vargem) - Registro de queda de barreira. Em monitoramento.

BR-470: km 111 (Ibirama) - Registro de queda de barreira. Trânsito totalmente interditado; km 150 (Agronômica) - Alagamento na pista. Trânsito totalmente interditado.

BR-280: km 98, 101, 102 e 105 (Serra de Corupá) - Trânsito com SIGA e PARE ou meia pista por causa de obras emergenciais.