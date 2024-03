Temporal no RJ causa a morte de 8 pessoas, incluindo bebês e idosa | A TARDE

Oito pessoas morreram durante as chuvas que atingiram o Rio de Janeiro entre a noite de quarta-feira, 21, e a madrugada de quinta-feira, 22. Entre as vítimas estavam dois bebês e uma idosa. Em Barra do Piraí, uma família inteira morreu após um deslizamento de terra atingir um imóvel de três andares.

As vítimas do deslizamento de terra em Barra do Piraí foram uma idosa, o filho, o neto, de oito meses, e a nora dela. Elas foram identificadas como. As pessoas foram identificadas como Lígia Maria de Carvalho, de 60 anos; Bruno de Carvalho, que não teve a idade divulgada; Gael Oliveira de Carvalho, de oito meses; e Inara de Oliveira, que não teve a idade divulgada.

O primeiro corpo a ser encontrado foi de Lígia Maria de Carvalho. As buscas duraram horas e durante a tarde, os corpos de Bruno e Gael foram encontrados, e pouco depois o da mãe Inara. No mesmo prédio, outras cinco pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e levadas para a Santa Casa.

Já na comunidade Chacrinha, Ana Carolina Sodré, de 24 anos, estava dentro de casa com marido e cinco filhos quando uma encosta cedeu e atingiu o imóvel. Ela morreu, enquanto o marido e os filhos ficaram feridos, mas sobreviveram. Os vizinhos ajudaram no resgate.

“Os amigos ajudaram a quebrar a parede, pegar as crianças. Pegamos primeiro as crianças. Eles estavam soterrados, uma tragédia, foi muito rápido”, contou à TV Globo, seu Luiz, que ajudou no socorro.

Em Japeri, o bebê Calebe Jefferson Veloso Costa, de 2 anos, foi retirado sem vida dos escombros de uma casa na Vila Carmelita. A irmã gêmea do bebê foi salva por vizinhos, mas testemunhas afirmam que o menino inalou muito gás depois que parte de um morro veio abaixo.

Em Nova Iguaçu, um homem foi levado pela correnteza durante as chuvas. Identificado como Roberto Mesquita, de 59 anos, ele foi encontrado no fim da manhã de quinta, submerso em um campo de futebol.

Já na estrada do Saco, bairro Ipiranga, perto de Cabuçu, os bombeiros recolheram o corpo de Felipe Machado, de 37 anos. As causas das mortes ainda serão esclarecidas pelo Instituto Médico Legal.