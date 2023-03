Terceira criança é liberada após mais de 14 horas como refém

A criança de 3 anos que estava sendo mantida como refém, em Belém, no Pará, foi liberada após mais de 14 horas. Essa é a terceira vítima a ser libertada.

O homem, identificado como Ian, ainda mantém a mãe no interior do veículo, na avenida Augusto Montenegro. Conforme informações iniciais, a mulher havia pedido uma corrida por aplicativo por volta das 19h com os três filhos, de 3, 7 e 8 anos.

Pouco depois, o assaltante abordou o veículo. Durante a ação, o motorista conseguiu escapar, mas as outras pessoas não.

O pai do sequestrador se encontra no local. Por volta das 22h40 e 23h20, as outras duas crianças de 7 e 8 anos, já haviam sido liberadas.