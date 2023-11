Terceiro suspeito de envolvimento com Hezbollah é preso no Rio | A TARDE

A Polícia Federal prendeu, na noite deste domingo, 12, o terceiro suspeito de envolvimento com o Hezbollah, no Rio de Janeiro. O grupo libanês preparava atos terroristas em prédios da comunidade judaica do Brasil, incluindo sinagogas, segundo investigações da Polícia Federal.



Após o Federal Bureau of Investigation (FBI) alertar as autoridades brasileiras sobre os brasileiros recrutados pelo Hezbollah, no início de novembro, três pessoas foram presas ao total, somados os dois suspeitos que foram detidos na quarta-feira da semana passada, dia 11.

O terceiro suspeito foi preso em Copacabana, mas não teve a identidade revelada. Os outros dois suspeitos, Lucas Passos Lima e Jean Carlos de Souza, foram detidos em São Paulo.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão.

Os crimes previstos na Lei de Terrorismo são equiparados a hediondos, considerados inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. O cumprimento da pena para esses crimes se dá inicialmente em regime fechado, independentemente de trânsito em julgado da condenação.