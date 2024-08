Terremoto no Chile atinge Brasil e cidades registram tremores

- Foto: Centro de Sismologia da USP

O terremoto de 7,4 graus de magnitude que atingiu Antofagasta, no Chile, na quinta-feira, 18, foi sentido em pelo menos 62 cidades brasileiras, conforme informou o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

A maioria dos tremores foi registrada no estado de São Paulo, mas também houve registros no Maranhão, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Em São Paulo, moradores de vários bairros, como Perdizes, Vila Madalena, Santana, Tatuapé e Guarulhos, relataram ter sentido os tremores.

Os tremores foram sentidos devido à localização de São Paulo sobre uma bacia sedimentar, que amplifica as ondas sísmicas, o que aliado ao fato de o sismo ter ocorrido à noite, aumentou as chances de as pessoas sentirem o evento.

A Polícia Civil de São Paulo informou que não houve registro de danos estruturais ou vítimas relacionados aos tremores. A Defesa Civil também confirmou a ausência de ocorrências significativas.

