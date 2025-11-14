Terreno onde funcionou parque na Barra receberá praça e condomínio

- Foto: Redes sociais

Fechado desde 2010, o antigo parque Terra Encantada, na Barra da Tijuca, dará espaço a um novo conjunto urbano com ruas, praça pública e empreendimentos residenciais e comerciais.

O projeto, aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SMDU), pretende integrar o terreno à malha viária da região e melhorar a circulação entre duas importantes vias da Zona Oeste do Rio: a Avenida Ayrton Senna e a Avenida José Silva de Azevedo Neto.

As obras serão realizadas pela RJZ Cyrela, responsável pela urbanização de uma área de 34 mil m², com investimento estimado em R$ 35 milhões.

A requalificação inclui:

3 novas ruas públicas

Praça aberta com mais de 9 mil m²

1,4 km de ciclovias

Áreas esportivas e playgrounds

Espaço pet com estações de convivência

43 bancos, 33 lixeiras e 8 bicicletários para mais de 200 bikes

Infraestrutura subterrânea para telefonia, internet, energia e saneamento

As intervenções começam ainda em novembro, com previsão de conclusão em cerca de um ano.

“O novo traçado deve contribuir para desafogar o trânsito em vias já saturadas e trazer uma integração real com o entorno”, afirmou Carlos Bandeira, diretor da RJZ Cyrela.

Novos empreendimentos no local

O terreno original de 160 mil m² foi parcelado em lotes menores. Entre os projetos já destinados estão:

Um hospital da rede Hapvida

Uma unidade escolar do Grupo Tamandaré

O condomínio Park Avenue, que reunirá torres residenciais e comerciais

Mais detalhes do condomínio ainda serão divulgados pela construtora. Para o secretário de Desenvolvimento Urbano, Gustavo Guerrante, o projeto reforça o conceito de cidade integrada e ativa:

“O uso misto e a intensificação urbana trazem vitalidade, segurança e desenvolvimento local.”

Terra Encantada: de sonho ao abandono

Inaugurado em 1998 com promessa de ser o “Disney brasileiro”, o Terra Encantada apostou em personagens da cultura nacional e atrações temáticas. A expectativa era receber 20 mil visitantes por dia, mas o público médio ficou em cerca de 2 mil.

O parque acumulou ocorrências graves:

2005 — homem caiu de montanha-russa; indenização judicial

2010 — mulher morreu após ser arremessada de brinquedo; o local foi interditado e nunca mais reabriu

Após a desativação:

2013 — área vendida

2015 — desmontagem dos brinquedos

2016 — demolição completa

Terreno permaneceu sem uso até agora