Tesoureiro do BRB é acusado de desviar milhões para jogos virtuais | A TARDE

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 20, uma operação contra um tesoureiro de uma agência do Banco de Brasília (BRB) por suposto desvio de R$ 3,5 milhões para uso em jogos virtuais. A informação foi divulgada pelo g1.

O esquema foi denunciado pela instituição financeira depois de constatar irregularidades nos registros contábeis da agência. A operação desta terça é coordenada pela Delegacia de Repressão à Corrupção vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DRCOR/DECOR), com apoio do Ministério Público do DF.

Foram feitos mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens do servidor do banco. Segundo o g1, a Polícia Civil afirmou que o homem usava o acesso ao cofre da agência e o conhecimento das operações para retirar dinheiro do banco e depositar em sua conta pessoal. O tesoureiro é investigado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Caso condenado, ele pode pegar até 22 anos de detenção.

Confira a nota na íntegra enviada ao Portal A TARDE

O BRB informa que ao identificar irregularidades cometidas por um empregado em uma agência do Banco fez o registro junto às autoridades competentes e passou a atuar em parceria com os órgãos de investigação.

Informa ainda que ações para investigar e coibir práticas criminosas possuem caráter sigiloso, sendo repassadas às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações em andamento.

Sobre o funcionário envolvido, ele foi afastado de suas funções e está sendo investigado também internamente. Os procedimentos disciplinares estão em curso e cumprem prazo legal.

O BRB assegura que nenhum cliente foi lesado e que a ocorrência comprova a eficácia dos meios de controle e fiscalização do banco, bem como sua transparência.