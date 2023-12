Thais Carla nega ter tido vídeo íntimo viralizado na internet | A TARDE

A influenciadora Thais Carla usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para negar que teve um vídeo íntimo viralizado na internet. Através dos stories no Instagram, a dançarina publicou um vídeo dizendo que viu o nome dela como o assunto mais comentado do X (antigo Twitter) e se assustou com a motivação para isso.

"Meu nome não sai da boca de ninguém. Eu acordei sendo o assunto mais comentado do Twitter, eu nem uso Twitter e eu estou lá. Supostamente vazou um vídeo meu fazendo ó [gestos], mas que vídeo é esse?", contou Thais Carla.

Na sequência, a influencer negou que fosse ela nas imagens e falou sobre as críticas, citando "gordofobia", preconceito contra pessoas gordas.

"Não sou eu no vídeo, dá para ver nitidamente. Não aparece meu rosto, nem minhas tatuagens, nada. É só uma pessoa gorda transando. E qual a problemática disso tudo? A gordofobia que está instalada na cabeça das pessoas. As pessoas sentem nojo. 'Eu queria desver isso'. Por que esse horror? O povo gordo não pode sentir prazer? Quem disse isso? Mas para a tristeza de muitos, não sou eu", disse.

Em 2021, Thais comemorou, nas redes sociais, a condenação do humorista Leonardo Lins, em um processo judicial que ela moveu contra ele por gordofobia. O caso foi julgado pela 8ª Vara Cível do Sistemas de Juizados Especiais da Comarca de Salvador e o humorista foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais.

Já em 2022, a influenciadora ganhou uma liminar na Justiça que obrigava o apresentador Danillo Gentili a apagar de suas redes sociais fotos da bailarina. Thais entrou com um processo por gordofobia, danos morais e uso indevido das imagens nas postagens.