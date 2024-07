Tia e sobrinho matam criminoso na sala de casa durante assalto

O caso será tratado como homicídio com a excludente da ilicitude da legítima defesa - Foto: Reprodução

Uma tia e o sobrinho reagiram a um assalto e mataram um criminoso, de 21 anos, que havia invadido a casa da família em Guarujá (SP). O caso ocorreu na Rua Guilherme Salera, no bairro Jardim Virgínia, na tarde do último sábado, 22.

Luiz Fernando Mendes Cunha, advogado da família, disse que o bandido invadiu a casa anunciando o roubo. Imediatamente, as vítimas, com armas registradas, atiraram no assaltante, agindo em legítima defesa.

Além da tia e do sobrinho, outras pessoas da mesma família estavam dentro do imóvel. "Populares ao ouvirem os disparos, acionaram a Polícia Militar que foi até o local e preservou a área do crime", contou o advogado.

Segundo Cunha, a família costumava deixar o portão aberto, pois o bairro era tranquilo. "Eles reagiram imediatamente ao assalto. Na hora que [o criminoso] entrou, foi uma reação instantânea".

Cunha afirmou, ainda, que o criminoso estava com uma pistola 3.7. "Ambos reagindo em questão de legítima defesa porque dentro da casa haviam outras pessoas que poderiam ser vítimas dos assaltantes".

À TV Tribuna, afiliada da Globo, o delegado Wagner Camargo Gouveia disse que a família possui o registro de posse de armas [autorização para mantê-las em casa] e que o caso será tratado como homicídio com a excludente da ilicitude da legítima defesa.

Ainda de acordo com Camargo, o responsável pelo caso, disse que a polícia agora vai atuar para encontrar e prender o comparsa.