Tiroteio em show de Nattan deixa um morto e nove feridos no Piauí

Um homem morreu e nove pessoas ficaram feridas após um tiroteio no show do cantor Nattan com participação de Xand Avião, na madrugada deste sábado, 12, em Floriano, no Piauí.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Segundo a polícia, uma briga teria acontecido às 2h e terminou com os disparos. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

Ainda de acordo com a polícia, o homem que morreu, foi encontrado com uma arma na cintura e outra ao lado do corpo. Até o momento, não se sabe quem iniciou os tiros.

As nove pessoas feridas se machucaram devido à correria na tentativa de fugir dos disparos. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

O artista e a sua equipe ouviram o barulho dos tiros antes do início da apresentação no Comércio Esporte Clube. Um vídeo mostra Nattan e sua equipe no chão do camarim no momento do tiroteio.

Em suas redes sociais, Nattan contou que estava se preparando para começar o show quando ouviu o barulho dos tiros.

"Deus é tão maravilhoso que graças a Deus eu nem subi no palco, antes mesmo já ouvi o tiroteio. Estou conversando com o pessoal para saber o que aconteceu e tomara que ninguém saia machucado", declarou.

O cantor Xand Avião tinha acabado o show e já tinha saído do palco antes do tiroteio. O artista também se pronunciou nas redes sociais.

"Eu não sei o que aconteceu porque não estava mais lá. Quem está preocupado, pode ficar tranquilo que o comandante está bem. Só queria pedir uma coisa, gente. Vamos para a festa para se divertir, curtir, ser feliz", desabafou.