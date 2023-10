Titi Müller anuncia fim do namoro com Lívia Lobato | A TARDE

A atriz Titi Müller usou as redes sociais no sábado, 30, para anunciar o fim do namoro de três meses com Lívia Lobato. Ela publicou uma foto com a ex nos stories do Instagram.

“Estou aqui com a Lívia, minha deusa, minha sensata, minha feiticeira. Nós anunciamos o fim da nossa relação oficial enquanto namoradas (…). Obrigada pelo carinho, seguimos aqui, está tudo bem”, disse a atriz.

Lívia também postou sobre o término nos Stories: “A vida nos uniu desde o primeiro dia em que te vi. Sabia que seríamos parceiras dessa vida. Estou contigo como amiga, irmã, ex-namorada e sempre de mãos dadas”.

Titi Müller assumiu o namoro com Lívia Lobato em julho deste ano. Na ocasião, a apresentadora publicou uma foto trocando beijos com a amada e se declarou na legenda da publicação.

“Love is love (amor é amor, em tradução livre)”, escreveu ela na legenda da publicação, com corações coloridos. “Meu amô”, repostou Lívia.