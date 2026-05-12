Tok&Stok vai fechar? Grupo pede de recuperação judicial por dívida bilionária

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O Grupo Toky, controlador das marcas Tok&Stok e Mobly, informou nesta terça-feira, 12, que protocolou um pedido de recuperação judicial para reorganizar suas dívidas e evitar o agravamento de sua crise financeira. Segundo o processo, o montante total do endividamento é de R$ 1,1 bilhão.

Por meio de nota, a empresa informou que a decisão foi motivada por dificuldades enfrentadas pelo setor de móveis e decoração, tais como:

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Juros altos;

Aumento do endividamento das famílias;

Crédito mais restrito.

A companhia afirmou que esse cenário reduziu as vendas e afetou o caixa do grupo. Além disso, informou que vinha negociando a reestruturação das dívidas da Tok&Stok com credores, porém o passivo seguiu crescendo.

"Apesar dos esforços empregados pela administração na negociação da reestruturação do endividamento junto aos credores da controlada Tok&Stok, o alto endividamento do grupo persiste e vem se agravando", afirmou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O que é um processo de Recuperação Judicial?

A Recuperação Judicial é um mecanismo onde uma empresa em crise pede proteção à Justiça para renegociar seus débitos e evitar a falência, permitindo que mantenha suas atividades normalmente durante o processo.

Operações preservadas

A companhia afirmou que o pedido visa preservar as operações, manter os serviços e criar condições para renegociar as obrigações financeiras.

O processo foi protocolado na Justiça de São Paulo e tramita sob segredo de justiça.

Risco de dano irreparável

No pedido enviado à Justiça, o Grupo Toky citou o "risco de dano irreparável" às operações da companhia. Um dos principais pleitos da empresa é a liberação imediata de cerca de R$ 77 milhões em vendas via cartão de crédito que estão retidos pelo SRM Bank.

Segundo o grupo, o bloqueio desses valores afetou o fluxo de caixa e colocou em risco pagamentos básicos, como os salários de mais de 2 mil funcionários.

A companhia também solicitou:

A suspensão de cobranças e ações por dívidas pelo prazo de 180 dias (o chamado stay period);

A manutenção de contratos e serviços considerados essenciais para o funcionamento da empresa.

O grupo busca impedir a interrupção de operações de:

Logística e transporte;

Sistemas digitais e computação em nuvem;

Fornecimento de energia elétrica e água.

Dificuldades desde a pandemia

O Grupo Toky afirmou que enfrenta desafios desde a pandemia de Covid-19, período em que mais de 17 lojas foram fechadas.

De acordo com a empresa, a combinação de juros elevados, inflação persistente, restrição de crédito e a queda no consumo de bens duráveis agravou a crise no setor.

Sobre o Grupo Toky

O Grupo Toky foi criado em 2024, após a fusão entre a Mobly e a Tok&Stok, duas marcas tradicionais do setor de móveis e decoração no Brasil. A união originou um dos maiores grupos do varejo de casa e decoração da América Latina, integrando operações físicas e digitais.

O grupo também detém a marca Guldi, focada no segmento de colchões.