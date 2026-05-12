Terceiro trabalhador baiano morre após incêndio no Espírito Santo

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O terceiro trabalhador baiano queimado em um incêndio em uma obra no Espírito Santo morreu nesta terça-feira, 12. O fogo ocorreu devido a um acidente na madrugada do dia 5 de maio, no alojamento de uma fazenda de café.

A terceira vítima foi identificada como Aldino Alves Almeida, de 28 anos. Dias antes, dois outros colegas, Ilmar Gama de Souza, de 31, e Gildeson Gama Leite, de 30, tiveram suas mortes confirmadas.

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Além desses, outro homem segue internado em estado gravíssimo.

Aldino Alves Almeida, de 28 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Relembre o incêndio

O fogo começou após o primeiro dia de trabalho do grupo, que saiu da cidade de Barra, no oeste da Bahia, para trabalhar na colheita de café no Espírito Santo.

As causas da explosão seguem sendo investigadas. Conforme o secretário de saúde do município, Adilson Geltner, foram ouvidos relatos sobre um vazamento de gás.

Somado a isso, a administradora da fazenda, Fernanda Kefler, disse que há a suspeita de que o fogo tenha iniciado após um curto-circuito em uma tomada onde celulares estavam carregando.

O quarto onde o incêndio começou ficou completamente destruído; os colchões foram consumidos pelas chamas e as telhas do telhado caíram.

O local foi interditado pela polícia, e uma vistoria da Defesa Civil deve apontar o que provocou a explosão.