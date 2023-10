Tomorrowland Brasil cancela shows após forte chuva nesta sexta | A TARDE

O festival de música eletrônica Tomorrowland Brasil, que acontece até o próximo sábado,14, em Itu (SP), cancelou as apresentações desta sexta-feira, 13, em virtude das chuvas. A informação foi divulgada nas redes sociais do evento.

No comunicado, a organização do evento afirmou que, em virtude dos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estavam "muito danificadas".



Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro. Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas.

A organização informou ainda que para os visitantes do DreamVille haverá uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage. Além disso, informações sobre reembolso serão divulgadas em breve.



Nesta sexta, o festival teria atrações renomadas, como o brasileiro Vintage Culture, o sueco Sebastian Ingrosso, os irmãos belgas Dimitri Vegas e Like Mike e o estadunidense Steve Aoki.