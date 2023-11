Trabalhadores aceitam acordo e suspendem greve dos Correios | A TARDE

Os trabalhadores dos Correios decidiram aceitar a proposta enviada pela empresa e recuar da greve, cujo início estava previsto para esta quinta-feira, 23. A informação foi confirmada por CartaCapital com integrantes da Findect. Os sindicatos de Bauru (SP), Rio de Janeiro e Maranhão, representados pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, confirmaram que não irão cruzar os braços às vésperas da Black Friday. Os trabalhadores de São Paulo e do Tocantins ainda vão se reunir para deliberar sobre o acordo apresentado pela estatal, mas a tendência é que os termos sejam aprovados.

A paralisação por tempo indeterminado, aprovada em assembleia na tarde de quarta, 22, era uma reação ao que os trabalhadores veem como inércia da empresa diante de 26 supostos erros no Acordo Coletivo da categoria.

De acordo com comunicado divulgado pela federação, a empresa apresentou um termo corrigindo 12 das 26 demandas, e os sindicatos orientaram os trabalhadores pela aprovação. Entre as medidas acordadas, está um reajuste salarial de R$ 250 para os empregados que recebem até R$ 7 mil mensais a partir de janeiro de 2024. Os Correios também concederão um crédito de R$ 1.500 extras no vale alimentação, informou a Findect.

A empresa divulgou nota em que disse estar preparada para garantir a normalidade dos serviços durante a Black Friday, caso as assembleias decidam pela paralisação.