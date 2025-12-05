Trabalhadores da Eletrobras celebram aprovação do PL 1791/19

- Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A aprovação, no Senado Federal, do Projeto de Lei 1791/2019 marcou um momento histórico para milhares de trabalhadores concursados da Eletrobras e da CHESF que foram desligados após o processo de privatização. O texto garante o reaproveitamento desses profissionais em empresas públicas e sociedades de economia mista, preservando o direito ao trabalho e corrigindo uma das maiores injustiças sociais decorrentes da desestatização.

A medida representa um retorno de dignidade a mais de 13 mil famílias que, desde 2022, enfrentaram insegurança, perda de renda e ruptura de trajetória profissional. Agora, com a aprovação do PL, renasce a esperança de reconstrução de vidas, estabilidade e retomada de projetos interrompidos.

O avanço no Congresso Nacional só foi possível graças à articulação incansável de sindicatos, associações, movimentos de trabalhadores e parlamentares comprometidos com a causa. A Bahia teve papel de destaque nesse percurso, com atuação ativa de lideranças que não mediram esforços para que o tema ganhasse prioridade política.

Para os trabalhadores, o reaproveitamento não é apenas uma política pública justa, mas também estratégica: o Estado brasileiro volta a contar com profissionais altamente qualificados em áreas essenciais como energia, infraestrutura e desenvolvimento regional, fortalecendo a soberania energética e ampliando a eficiência dos serviços prestados à população.

Com a aprovação, o país reconhece que desenvolvimento econômico não pode caminhar desconectado da proteção social. O PL 1791/19 devolve aos trabalhadores aquilo que lhes foi retirado sem justificativa: o direito de seguir servindo ao Brasil com competência, compromisso e respeito.

Agora, a expectativa se volta para a sanção presidencial e a regulamentação do processo de aproveitamento, que deverá ocorrer de forma organizada, transparente e célere.

A aprovação do PL 1791/19 não é apenas uma vitória legislativa é um símbolo de reparação, humanidade e justiça.