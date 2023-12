Traficante que determinou decapitação de rival em São Marcos é morto | A TARDE

Um homem identificado como Edinaldo Santos de Santana, o “Tui”, de 30 anos, morreu durante tentativa de prisão nesta quinta-feira, 21, na cidade de Lagarto, em Sergipe. Integrante da facção chamada de “Tropa do A”, ligada ao Comando Vermelho, Edinaldo teria ordenado a morte do homem que teve a cabeça decapitada e exposta no bairro de São Marcos, em Salvador, na terça-feira, 19.

Tui teria determinado na terça-feira, 19, que um rival fosse decapitado no bairro de São Marcos, em Salvador. O traficante também teria ordenado que comparsas prendessem a cabeça da vítima na grade de um imóvel que fica em frente a UPA da região.



Edinaldo Santos de Santana morreu nesta quinta | Foto: Divulgação

Após ser encontrado em Sergipe, ele teria entrado em confronto com a polícia e foi ferido. O suspeito foi socorrido para uma unidade de saúde na cidade sergipana, mas não resistiu aos ferimentos. Armas de fogo e munições foram apreendidas pelas forças estaduais de segurança.



Ações de inteligência são realizadas para identificação e prisão do grupo que cumpriu a ordem de Edinaldo.