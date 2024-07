Travesti se irrita e parte pra cima de cliente caloteiro; assista

Dentro de veículos, ou em vielas as profissionais do sexo oferecem seus serviços - Foto: Reprodução | Vídeo

Uma briga entre um homem e uma travesti chamou atenção de moradores de Taguatinga Sul, no centro de Ceilândia. Isso porque o episódio não é novidade, já que, no local, usuários de drogas e garotas de programas frequentam com variadas intenções.

Em um vídeo gravado por moradores, é possível ver uma mulher trans correndo nua pelo local, conhecido como ‘ponto da sacanagem’, de acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles.

Dentro de veículos ou em vielas, as profissionais do sexo oferecem seus serviços e, quando feitas de bobas pela falta pagamentos de R$ 50, aprtem para cima dos clientes. No vídeo, a mulher ameaça pegar uma pedra para jogar no cliente.

Momentos depois, todos os envolvidos são abordados por uma viatura da Polícia Militar. Ainda conforme a publicação, não há informações sobre o que aconteceu com os envolvidos na briga do vídeo.

