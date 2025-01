Três pessoas da mesma família morrem após comer bolo no RS

- Foto: Reprodução

Uma mulher morreu na noite desta terça-feira, 24, após ser internada devido a uma suspeita de intoxicação alimentar relacionada ao consumo de um bolo em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo o G1, o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, informou que a causa do óbito foi um "choque decorrente de intoxicação alimentar". A identidade da vítima não foi revelada.

Outras duas mulheres, que morreram anteriormente nesta mesma semana, foram identificadas como Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, e Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43 anos. Ambas faleceram logo após ingerirem o doce, uma na segunda-feira (23) e outra na terça-feira (24), com intervalos de poucas horas entre os óbitos. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para apurar as causas do incidente.

Conforme relatado pelo hospital, as três vítimas sofreram paradas cardiorrespiratórias antes de falecerem. Além delas, outras três pessoas da mesma família também foram hospitalizadas, sendo que uma já recebeu alta médica.

Investigação

A Polícia Civil informou que sete membros da mesma família estavam reunidos em uma casa durante um lanche da tarde quando começaram a sentir os sintomas. Entre os presentes, apenas uma pessoa não consumiu o bolo. A mulher responsável por preparar o alimento, que mora em Arroio do Sal e o levou para Torres, também foi hospitalizada.

Os corpos das vítimas foram enviados ao Instituto-Geral de Perícias (IGP), onde passarão por necropsia para determinar a causa exata das mortes. Os alimentos consumidos durante o lanche foram recolhidos e estão sendo analisados em perícia para identificar possíveis agentes contaminantes.