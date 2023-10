Treze armas antiaéreas são furtadas do Arsenal de Guerra do Exército | A TARDE

Treze armas do Arsenal de Guerra do Exército, localizado em Barueri (SP), foram furtadas na última quarta-feira, 11. Segundo o Comando Militar do Sudeste, os criminosos ainda não foram identificados e um processo administrativo foi aberto para investigar o furto.

Ao menos 13 metralhadoras calibre ponto 50, que podem derrubar aeronaves, desapareceram do local. Uma metralhadora ponto 50 custa, no Paraguai, cerca de R$ 150 mil, no entanto, o valor no mercado clandestino brasileiro pode dobrar.

Por causa disso, os militares que trabalham no paiol estão proibidos de ir para casa. Além disso, seus familiares estão com dificuldade para conseguir informações sobre os parentes aquartelados, porque os celulares de todos foram apreendidos.



“A verdade é que eles [militares] não podem falar muita coisa, não podem dar detalhes de nada. O meu marido informou que lá dentro estão todos bem, mas que não há nenhuma previsão de quando irão poder sair”, disse uma parente, com identidade preservada, ao site Metrópoles.

Outra familiar chegou a levar itens alimentícios solicitados por um militar, em pedido feito por meio de mensagens (mas não do celular do soldado). Após entregar os alimentos, porém, foi proibido o contato entre os aquartelados e a familiar.

Sobre o aquartelamento de todos os militares de Barueri, o Comando Militar do Sudeste afirmou que “segue os procedimentos previstos para o caso”.

A Polícia Civil de Barueri informou está ciente do crime e dá apoio nas investigações. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) comunicou que, até o momento, a Polícia Civil não localizou registros com as informações fornecidas.