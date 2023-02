Trio é flagrado fazendo sexo em praia de Fortaleza; confira

Três pessoas foram flagradas fazendo sexo em um calçadão da praia de Iracema, em Fortaleza. A cena foi registrada na madrugada desta segunda-feira, 6, por uma pessoa que caminhava no local e acionou a polícia.

De acordo com uma nota divulgada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), as circunstâncias do ato na Praia de Iracema estão sendo investigadas.

A região onde o ato aconteceu recebe grande fluxo de turistas. Por causa do crime, os suspeitos podem receber uma condenação de 3 meses a 1 ano de prisão, ou pagamento de multa.

