Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Uber lança modalidades para tornar viagens mais baratas; confira

Modos permitem que usuários paguem corridas sem que se preocupem com os preços dinâmicos

Por Gustavo Zambianco

07/08/2025 - 14:46 h | Atualizada em 07/08/2025 - 15:30
Uber apresenta modalidade para economizar dinheiro
Uber apresenta modalidade para economizar dinheiro -

Os preços oscilantes dos aplicativos de transporte sempre é um ponto em que os usuários colocam uma preocupação a mais, porém a Uber apresentou duas possíveis soluções para esse problema nesta quinta-feira, 7. Os recursos anunciados pela plataforma são: o “Preço Fixo e o Pré-Pago”, ambas já utilizadas em alguns estados do Brasil.

Entenda as duas modalidades

Preço Fixo

O modo preço fixo é a modalidade onde o valor permanece para viagens em um trajeto específico dentro de uma faixa de horário. A própria Uber apresenta um exemplo: “você pode definir um trajeto do Aeroporto de Guarulho"s à Rodoviária do Tietê, em São Paulo, no período das 10:00 às 11:00.”

Por um intervalo de 30 dias esse trajeto pode ser feito na faixa horária específica sempre com o mesmo preço para as viagens, porém, com algumas condições:

Uma taxa única de R$ 3,99 deve ser paga para utilizar o preço fixo;

O intervalos e 30 dias acaba quando a economia feita com o Preço Fixo chega a R$ 50 no trajeto estabelecido;

Mudanças na rota, adição de paradas e mudanças no ponto de embarque ou destino podem invalidar o Preço Fixo.

A Uber diz que não há restrições sobre o ponto de embarque e destino a serem escolhidos bem como a relação com a faixa de horário

"Preço Fixo", modalidade da Uber para melhorar economia
"Preço Fixo", modalidade da Uber para melhorar economia | Foto: Divulgação | Uber

Pré-Pago

Já para o modo Pré-Pago, o usuário pode escolher pacotes de 5, 10, 15 ou 20 viagens para um trajeto específico e pagar um valor fixo em todas elas, assim ele não precisa se preocupar com o problema de oscilação de preço.

A Uber também apresenta um exemplo: o usuário que costuma ir e voltar do trabalho todos os dias via Uber pode comprar um pacote de até 20 viagens desse trajeto e pagar um valor fixo por elas.

Assim como a anterior, essa função também não tem restrições sobre ponto de embarque, destino ou horário.

"Pré-Pago", modalidade da Uber para melhorar economia
"Pré-Pago", modalidade da Uber para melhorar economia | Foto: Divulgação | Uber

Onde essas funções já estão disponíveis

A função de Preço Fixo já funciona em alguns locais do Brasil, mas ainda será liberada em todo país nos próximos dias. Já a função Pré-Pago está disponível em 34 municípios do Brasil, sendo eles:

  1. Aracaju (SE)
  2. Belém (PA)
  3. Belo Horizonte (MG)
  4. Uberlândia (MG)
  5. Lavras (MG)
  6. Campo Grande (MS)
  7. Cuiabá (MT)
  8. Curitiba (PR)
  9. Londrina (PR)
  10. Umuarama (PR)
  11. Florianópolis (SC)
  12. Blumenau (SC)
  13. Itajaí (SC)
  14. Fortaleza (CE)
  15. Goiânia (GO)
  16. João Pessoa (PB)
  17. Campina Grande (PB)
  18. Maceió (AL)
  19. Manaus (AM)
  20. Natal (RN)
  21. Porto Alegre (RS)
  22. Pelotas (RS)
  23. Uruguaiana (RS)
  24. Recife (PE)
  25. Salvador (BA)
  26. São Luís (MA)
  27. Teresina (PI)
  28. Vitória (ES)
  29. São Carlos (SP)
  30. Campinas (SP)
  31. Ribeirão Preto (SP)
  32. São José dos Campos (SP)
  33. Piracicaba (SP)
  34. Sorocaba (SP)

Vale lembrar que essas modalidades valem somente para viagens via UberX. As outras categorias devem receber as novidades no futuro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia Uber

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Uber apresenta modalidade para economizar dinheiro
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Uber apresenta modalidade para economizar dinheiro
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Uber apresenta modalidade para economizar dinheiro
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

Uber apresenta modalidade para economizar dinheiro
Play

Empresário espanca esposa dentro de elevador com cotoveladas e socos

x