Uber lança modalidades para tornar viagens mais baratas; confira

Uber apresenta modalidade para economizar dinheiro - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Os preços oscilantes dos aplicativos de transporte sempre é um ponto em que os usuários colocam uma preocupação a mais, porém a Uber apresentou duas possíveis soluções para esse problema nesta quinta-feira, 7. Os recursos anunciados pela plataforma são: o “Preço Fixo e o Pré-Pago”, ambas já utilizadas em alguns estados do Brasil.

Entenda as duas modalidades

Preço Fixo

O modo preço fixo é a modalidade onde o valor permanece para viagens em um trajeto específico dentro de uma faixa de horário. A própria Uber apresenta um exemplo: “você pode definir um trajeto do Aeroporto de Guarulho"s à Rodoviária do Tietê, em São Paulo, no período das 10:00 às 11:00.”

Por um intervalo de 30 dias esse trajeto pode ser feito na faixa horária específica sempre com o mesmo preço para as viagens, porém, com algumas condições:

Uma taxa única de R$ 3,99 deve ser paga para utilizar o preço fixo;

O intervalos e 30 dias acaba quando a economia feita com o Preço Fixo chega a R$ 50 no trajeto estabelecido;

Mudanças na rota, adição de paradas e mudanças no ponto de embarque ou destino podem invalidar o Preço Fixo.

A Uber diz que não há restrições sobre o ponto de embarque e destino a serem escolhidos bem como a relação com a faixa de horário

"Preço Fixo", modalidade da Uber para melhorar economia | Foto: Divulgação | Uber

Pré-Pago

Já para o modo Pré-Pago, o usuário pode escolher pacotes de 5, 10, 15 ou 20 viagens para um trajeto específico e pagar um valor fixo em todas elas, assim ele não precisa se preocupar com o problema de oscilação de preço.

A Uber também apresenta um exemplo: o usuário que costuma ir e voltar do trabalho todos os dias via Uber pode comprar um pacote de até 20 viagens desse trajeto e pagar um valor fixo por elas.

Assim como a anterior, essa função também não tem restrições sobre ponto de embarque, destino ou horário.

"Pré-Pago", modalidade da Uber para melhorar economia | Foto: Divulgação | Uber

Onde essas funções já estão disponíveis

A função de Preço Fixo já funciona em alguns locais do Brasil, mas ainda será liberada em todo país nos próximos dias. Já a função Pré-Pago está disponível em 34 municípios do Brasil, sendo eles:

Aracaju (SE) Belém (PA) Belo Horizonte (MG) Uberlândia (MG) Lavras (MG) Campo Grande (MS) Cuiabá (MT) Curitiba (PR) Londrina (PR) Umuarama (PR) Florianópolis (SC) Blumenau (SC) Itajaí (SC) Fortaleza (CE) Goiânia (GO) João Pessoa (PB) Campina Grande (PB) Maceió (AL) Manaus (AM) Natal (RN) Porto Alegre (RS) Pelotas (RS) Uruguaiana (RS) Recife (PE) Salvador (BA) São Luís (MA) Teresina (PI) Vitória (ES) São Carlos (SP) Campinas (SP) Ribeirão Preto (SP) São José dos Campos (SP) Piracicaba (SP) Sorocaba (SP)

Vale lembrar que essas modalidades valem somente para viagens via UberX. As outras categorias devem receber as novidades no futuro.