Uber lança modalidades para tornar viagens mais baratas; confira
Modos permitem que usuários paguem corridas sem que se preocupem com os preços dinâmicos
Por Gustavo Zambianco
Os preços oscilantes dos aplicativos de transporte sempre é um ponto em que os usuários colocam uma preocupação a mais, porém a Uber apresentou duas possíveis soluções para esse problema nesta quinta-feira, 7. Os recursos anunciados pela plataforma são: o “Preço Fixo e o Pré-Pago”, ambas já utilizadas em alguns estados do Brasil.
Entenda as duas modalidades
Preço Fixo
O modo preço fixo é a modalidade onde o valor permanece para viagens em um trajeto específico dentro de uma faixa de horário. A própria Uber apresenta um exemplo: “você pode definir um trajeto do Aeroporto de Guarulho"s à Rodoviária do Tietê, em São Paulo, no período das 10:00 às 11:00.”
Por um intervalo de 30 dias esse trajeto pode ser feito na faixa horária específica sempre com o mesmo preço para as viagens, porém, com algumas condições:
Uma taxa única de R$ 3,99 deve ser paga para utilizar o preço fixo;
O intervalos e 30 dias acaba quando a economia feita com o Preço Fixo chega a R$ 50 no trajeto estabelecido;
Mudanças na rota, adição de paradas e mudanças no ponto de embarque ou destino podem invalidar o Preço Fixo.
A Uber diz que não há restrições sobre o ponto de embarque e destino a serem escolhidos bem como a relação com a faixa de horário
Pré-Pago
Já para o modo Pré-Pago, o usuário pode escolher pacotes de 5, 10, 15 ou 20 viagens para um trajeto específico e pagar um valor fixo em todas elas, assim ele não precisa se preocupar com o problema de oscilação de preço.
A Uber também apresenta um exemplo: o usuário que costuma ir e voltar do trabalho todos os dias via Uber pode comprar um pacote de até 20 viagens desse trajeto e pagar um valor fixo por elas.
Assim como a anterior, essa função também não tem restrições sobre ponto de embarque, destino ou horário.
Onde essas funções já estão disponíveis
A função de Preço Fixo já funciona em alguns locais do Brasil, mas ainda será liberada em todo país nos próximos dias. Já a função Pré-Pago está disponível em 34 municípios do Brasil, sendo eles:
- Aracaju (SE)
- Belém (PA)
- Belo Horizonte (MG)
- Uberlândia (MG)
- Lavras (MG)
- Campo Grande (MS)
- Cuiabá (MT)
- Curitiba (PR)
- Londrina (PR)
- Umuarama (PR)
- Florianópolis (SC)
- Blumenau (SC)
- Itajaí (SC)
- Fortaleza (CE)
- Goiânia (GO)
- João Pessoa (PB)
- Campina Grande (PB)
- Maceió (AL)
- Manaus (AM)
- Natal (RN)
- Porto Alegre (RS)
- Pelotas (RS)
- Uruguaiana (RS)
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- São Luís (MA)
- Teresina (PI)
- Vitória (ES)
- São Carlos (SP)
- Campinas (SP)
- Ribeirão Preto (SP)
- São José dos Campos (SP)
- Piracicaba (SP)
- Sorocaba (SP)
Vale lembrar que essas modalidades valem somente para viagens via UberX. As outras categorias devem receber as novidades no futuro.
