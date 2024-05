Uber anuncia R$ 10 milhões para motoristas do RS | A TARDE

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, anunciou um pacote de R$ 10 milhões para motoristas do aplicativo, que foram prejudicados com os desastres climáticos no Rio Grande do Sul.

O encontro, que contou com a participação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, teve como principal pauta a regulamentação da atividade de motoristas de aplicativo, com um projeto de lei que prevê a contribuição ao INSS, além de outros direitos como pagamento mínimo por hora trabalhada e auxílio-maternidade.

O auxílio aos motoristas deve beneficiar cerca de 20.000 motoristas cadastrados, que receberão R$ 500, depositados diretamente nas contas do Uber. Ainda conforme a empresa, mais de R$ 1 milhão será doado à Central Única das Favelas (Cufa) para apoiar a comunidade local.

Os motoristas parceiros no RS terão, segundo a Uber, uma diminuição no número mínimo de viagens e devem receber um valor extra, que estará disponível independentemente das taxas de cancelamento e aceitação.

