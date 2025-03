Um novo Pré-Sal

- Foto: Divulgação/Google Maps

O avanço do aceite ao plano de prospecção na Foz do Amazonas, por parte do Ibama, inclui cuidados com o meio ambiente, em tempos de transição energética da qual o Brasil carrega a bateria de protagonista. O equilíbrio implica pensar bem a ambiguidade de explorar petróleo, sem perder jamais o carinho com a fauna e a flora, dosando a necessidade de extrair riqueza com maior redução de danos.

Fica, portanto, autorizada pelo órgão ambiental e federal, a petroleira símbolo de soberania, a proceder a limpeza da sonda a fim de estrear futuramente a perfuração do bloco FZAM-59, na bacia amazônica.

Depois de os servidores examinarem o pedido, modo prorrogação e acréscimos, até desempatar argumentos prós e contra, a nota alvíssara dispensou a barreira na cobrança frontal em busca de petróleo.

O jamegão da autarquia deflagra nova etapa, graças ao trabalho da Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás Offshore (“afastado da costa”, em português).

Plenamente identificado com interesses da região Norte, por ser oriundo do Amapá, o líder do Senado, Davi Alcolumbre, foi a segunda autoridade em importância a comemorar,superado apenas pelo presidente Lula.

Impossível escapar do bordão – “a luta continua”–pois somente com a autorização total do serviço, o Brasil pode reunir boas razões para acreditar no êxito de inventar meios a fim de operar o reino subaquático.

Adaptados à linguagem do mercado têm todo um dicionário especializado para emprestar convicção ao projeto, agradando a gestores e pretendentes a gerir estados brasileiros.

Segue, assim, o processo de reconstrução, unindo-se divergentes, tendo como valor a defesa do Brasil, sem vergar-se a investidores de fora, reativando a memória do País, e consequentemente, a nossa verdade coletiva.

Os imorredouros da história emergem do cenário auspicioso, reescrevendo, por superposição de fatos, a vitoriosa campanha pela Petrobras, ao acrescentar o desejo de futuro: “O petróleo do ‘novo Pré-Sal’ é nosso!”.