Uma das mulheres mais ricas do mundo, Lily Safra, morre aos 87 anos

Morreu neste sábado em Genebra, aos 87 anos, Lily Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo, conforme reportou o colunista Lauro Jardim, de O Globo. Com uma fortuna estimada em R$ 5 bilhões, Lily foi casada durante 23 anos com o banqueiro Edmond Safra, morto em 1999 durante incêndio em uma residência própria em Mônaco. Lily, que estava no imóvel, conseguiu se salvar. O enfermeiro de Edmond foi condenado à prisão como responsável pelo incêndio.

Colecionadora de arte, Lily, após a morte de Edmond, Lily passou a presidir a fundação que levava o próprio nome. A fundação fazia a gestão de recursos destinados pelo casal a obras sociais e instituições em vários países, inclusive no Brasil, como hospitais, universidades, museus, sinagogas.

Em diversas ocasiões, peças do grande acervo de arte e antiguidades do casal, distribuído em grande parte pela residência que mantinham na Europa e nos Estados Unidos, foram levadas a leilão e os recursos obtidos, destinados à benemerência.

Antes de Edmond, Lily tinha sido casada por quatro anos com Alfredo Monteverde, fundador do Ponto Frio, que se suicidou em 1969, e com o industrial argentino Mario Cohen.

Nascida em 30 de dezembro de 1934, filha do engenheiro inglês Wolf White Watkins e Annita Noudelman de Castro, Lily teve três filhos no casamento com Mario Cohen: Claudio, Adriana e Eduardo. Claudio e o filho Rafael morreram num acidente de carro, no Rio de Janeiro, em 1989. Alfredo Monteverde tinha dois filhos adotivos, que ficaram aos cuidados de Lily.