Uma pessoa morre após forte chuva em São Paulo | A TARDE

A forte chuva registrada em São Paulo nesta segunda-feira, 8, provocou a morte de uma pessoa no interior paulista. Na capital, bairros ficaram sem luz e quatro pessoas ficaram feridas após a queda de uma estrutura metálica no Parque Ibirapuera. Árvores ficaram jogadas em ruas e avenidas.

A morte aconteceu na cidade de Itupeva, localizada a cerca de 75 km da capital. A vítima do sexo masculino foi atingida por uma árvore quando desceu do carro para abrir o portão de sua casa. No momento do acidente, ele estava com a esposa e a filha, que tiveram escoriações.

As zonas sul, oeste e centro da capital foram as mais afetadas pelo temporal, registrando rajadas de vento de até 76 km/h. Segundo informação do Corpo de Bombeiros, mais de 200 chamados foram realizados para queda de árvores. A falta de energia afetou bairros como Campo Belo, Moema, Vila Mariana, Saúde, Vila Clementino e Pinheiros.

A Enel, responsável pela distribuição de energia da Grande São Paulo, divulgou que 70% dos imóveis afetados pela chuva tiveram a luz restabelecida na manhã desta terça-feira.