União autoriza construção de usina que pode derrubar internet no país | A TARDE

Uma construção de usina na Praia do Futuro, em Fortaleza, foi aprovada pela União nesta quarta-feira, 20, apesar da contraindicação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Anatel enxerga que há riscos de a usina de dessalinização causar o rompimento de cabos de fibra ótica que abastecem a internet em todo o Brasil.

>> "A Internet do país vai parar", alerta executivo sobre usina no Ceará

Com a proposta de dessalinizar parte do mar de Fortaleza para que água potável seja usada no combate à seca, a usina teve aprovação da Superintendência do Patrimônio da União (SPU-CE).

Anteriormente, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que é responsável pelo projeto, alegou que a construção não apresenta riscos ao funcionamento dos cabos de fibra ótica.