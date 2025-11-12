Caminhoneiro é sequestrado e ameaça de bomba fecha Rodoanel

- Foto: Reprodução

Um caminhão com suspeita de bomba interditou a Rodoanel Mario Covas, localizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo. O motorista contou que foi sequestrado por homens após um roubo à carga na via, na manhã desta quarta-feira, 12. Após horas de operação, a suspeita de bomba foi descartada.

De acordo com a SPMAR, administradora da via, ele foi amarrado e uma bomba caseira que foi colocada ao lado dele. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar estiveram no local com apoio aéreo do helicóptero Águia, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), para desarmar a possível bomba e resgatar o motorista.

Imagens áreas da Record TV mostraram o para-brisas do veículo com marcas, aparentemente de tiros. Caminhão tinha saído do Acre com destino a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O tráfego de veículos está totalmente interditado no local, no sentido da Rodovia Presidente Dutra, com engarrafamento que chegou a 25 quilômetros, por volta das 9h20. O motorista afirmou que foi obrigado pelos bandidos a atravessar o veículo na pista.

A SSP disse que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ainda na madrugada desta quarta-feira para atender a ocorrência.

Motorista resgatado

Por volta das 9h25, o motorista do caminhão foi resgatado pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar.

A ocorrência começou por volta das 5h25, quando o Centro de Controle Operacional da SPMAR recebeu um chamado de um usuário. O motorista, que seguia do Acre em direção a São Bernardo do Campo, relatou ter sido vítima de um assalto seguido de sequestro por volta das 4h da madrugada. A situação se agravou quando ele informou ter sido instruído pelos criminosos a não deixar a carreta, mantendo-a parada e atravessada no meio da pista, sob a ameaça de que explosivos teriam sido colocados no caminhão.

Ação policial e desfecho dramático

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, o motorista estava imóvel, de braços cruzados, dentro da cabine do veículo.

A operação mobilizou um grande aparato de segurança, incluindo o Gate, o Corpo de Bombeiros, policiais rodoviários e dois helicópteros Águia da Polícia Militar. Durante as horas seguintes, o motorista permaneceu incomunicável dentro do veículo, visivelmente abalado pela situação.

Cerca de 9h15, um policial do Gate, vestido com uma roupa especial antibomba, se aproximou da cabine. O agente de segurança conversou com o homem, que aparentava estar em grande sofrimento. Após cerca de cinco minutos de negociação, o motorista desceu da cabine. No entanto, ele não resistiu à pressão emocional e física, caindo desmaiado no asfalto imediatamente após sair do caminhão.

O homem foi prontamente carregado por policiais, colocado em uma maca da concessionária e levado para atendimento médico.

O Rodoanel é um importante anel rodoviário que contorna o entorno da capital paulista e passa por cidades da Grande SP conectando algumas das principais rodovias de São Paulo, como Imigrantes e Anchieta (que levam ao litoral do estado e ao Porto de Santos), Régis Bittencourt (que vai no sentido Curitiba), Dutra (que leva ao Rio de Janeiro), Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco (em direção ao interior paulista), e Fernão Dias (que segue no sentido Minas e está parcialmente conectada ao anel viário).

Bomba falsa

Após horas de operação, a suspeita de bomba foi descartada. O material era apenas simulacro - ou seja, réplica de uma bomba. As pistas do Rodoanel no sentido Régis Tavares, Raposo Tavares e Castello Branco foram liberadas.

