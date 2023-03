Uso de máscara em aviões e aeroportos deixa de ser obrigatório no país

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que não será mais obrigatório usar máscaras em aviões e aeroportos do Brasil. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 1º, pouco menos de quatro meses após a última onda de covid-19 responsável por criar medidas restritivas.



Do início da pandemia de covid-19, em março de 2020, até agosto de 2022, as máscaras se tornaram itens obrigatórios em aviões e aeroportos brasileiros. Agosto de 2022 até novembro do mesmo ano foi um curto período em que as máscaras deixaram de ser obrigatórias em aviões e aeroportos brasileiros. De novembro do ano passado para cá, esse item passou a ser indispensável para quem fosse pegar ou esperar por um voo.

Relator do caso, o diretor da Anvisa Daniel Pereira afirma que a decisão teve a ver com a situação epidemiológica favorável do país. "Diante do exposto, entendo que é chegada a hora de um novo normativo. Concluo, assim, pela necessidade de adequação do dispositivo para a retirada da obrigatoriedade de máscaras pelos viajantes", escreveu.