Valdemiro Santiago pede doação de salário mínimo para 12 mil fiéis

O pastor Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, está vivendo uma crise financeira e usou as redes sociais para pedir que 12 mil pessoas doem 1 salário mínimo cada, e o restante, doe um 1/4 do salário. O valor vai ser utilizado para pagar dívidas.

“Nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo, uma coisa diferenciada, nunca fizemos isso [...] E todas as demais vão ter oportunidade de prosperar, de ser abençoadas, investindo 1/4 do salário mínimo, que é o equivalente a R$ 300, aproximadamente [...] Graças a Deus estou sentindo uma paz tão grande [...]", disse o pastor em vídeo que circula nas redes sociais.

O valor do salário mínimo atual é de R$ 1.320,00. Se cada um dos 12 mil fiéis fizer a doação, o pastor iria arrecadar mais de R$ 15 milhões.



O templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizado na zona Sul de São Paulo, vai a leilão para pagar dívidas e terá lance inicial de R$ 38,5 milhões. O prédio possui cinco andares, 46,8 mil metros quadrados de área construída e estacionamento com cerca de 1.000 vagas. O imóvel é avaliado em cerca de R$ 260 milhões.



A penhora do imóvel foi determinada pela Justiça de São Paulo como uma forma de quitar um débito de R$ 881 mil em aluguéis não pagos de um imóvel de Ubatuba, no litoral de São Paulo.

Pastor Valdemiro, líder da Igreja Mundial Reprodução | Redes Sociais