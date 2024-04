Veja quais novas cidades vão receber doses da vacina contra a dengue | A TARDE

O Ministério da Saúde definiu na quarta-feira, 27, a ampliação da vacinação contra a dengue para mais de 154 municípios do Brasil. A vacina será aplicada de acordo com critérios estabelecidos na distribuição dos primeiros lotes. O Ministério da Saúde recebeu 930 mil doses.

Serão prioridade Regiões de Saúde como municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando em conta altas taxas de transmissão nos últimos meses.

Segundo o Ministério da Saúde há 688 mil doses próximas do vencimento, previsto para 30 de abril: 523 mil em junho, e 84 mil em julho. O remanejamento das próximas doses do vencimento para municípios dentro dos estados será detalhado em nota técnica a ser divulgada ainda nesta quinta-feira, 28.

Mato Grosso do Sul não fará parte da redistribuição, pois todos os municípios do estado foram contemplados inicialmente. É o mesmo caso do Distrito Federal, pois não possui municípios. O Amapá foi selecionado para receber apenas as doses que sobraram dessas unidades federativas, considerando a situação epidemiológica do estado.

O imunizante é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público com maior proporção de hospitalização pela doença. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses. A previsão é que na próxima semana as doses redistribuídas comecem a ser usadas, a depender do processo de remanejamento de cada localidade.

Os novos municípios fazem parte de 11 Regiões de Saúde:

Central – ES

Betim – MG

Uberaba – MG

Uberlândia/Araguari – MG

Recife – PE

Apucarana – PR

Grande Florianópolis – SC

Aquífero Guarani – SP

Região Metropolitana de Campinas – SP

São José do Rio Preto – SP

São Paulo – SP

Cenário atual

Até esta quarta-feira, 27, o Brasil registra 2,3 milhões de casos prováveis de dengue e 831 mortes. Foram publicados 407 decretos municipais e 11 estaduais de emergência por causa da doença.

A letalidade de óbito sobre o total de casos prováveis está em 0,04% entre a Semana Epidemiológica 1 a 12 deste ano ante 0,07% do mesmo período de 2023. Quanto à letalidade de óbito sobre o total de casos graves, o percentual está em 3,99% comparado com 5,28% no mesmo período do ano passado.