Veja valores, atrações e espaços luxuosos do Cruzeiro de Neymar | A TARDE

O Cruzeiro 'Ney em Alto Mar', evento do atacante Neymar, começa nesta terça-feira, 26, em Santos, São Paulo. A embarcação vai partir com destino a Búzios, no Rio de Janeiro, e retorna no dia 29, após três dias repletos de grandes shows e outras atrações no espaço luxuoso. Lesionado e sem atuar há meses, o atleta estará a bordo do navio MSC Preziosa.

O cruzeiro promete oferecer possibilidades de lazer aos passageiros, como parque aquático, simulador de Fórmula 1, mini boliche, cinema, academia, SPA e restaurantes. A embarcação pesa 139 mil toneladas e tem capacidade para 4 mil hóspedes.

O pacote mais barato custa R$ 5.159,96. Esse valor inclui cabine, todos os shows, espetáculos de teatro, alimentação completa, com café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e buffet da madrugada. Todos os pacotes, porém, já foram vendidos.

Já no caso dos shows, estão confirmadas atrações como Péricles, Belo, Livinho, Guimê, Poze do Rodo e Orochi. Já entre os espaços luxuosos, o navio ainda conta com restaurantes temáticos e uma piscina de borda infinita. Veja abaixo toda as atrações.

