Vencedora do Miss São Paulo é alvo de ataques racistas nas redes

Vencedora do Miss São Paulo Milla Vieira foi alvo de ataques racistas - Foto: Reprodução | Instagram @amillavieira

A vencedora do Miss São Paulo 2024, Milla Vieira, foi alvo desde segunda-feira, 29, de ataques racistas nas redes sociais. Em sua conta do Instagram, a modelo, de 33 anos, compartilhou e desabafou sobre as mensagens que está recebendo.

"Por que tanto incômodo? Por que tanto ódio? "Internet não é terra sem leis, e os responsáveis serão, sim, penalizados. Aqui a 'cultura do hate' não se perpetuará", escreveu ela.

As mensagens de ódio foram repudiadas pelo Miss Universe Brasil e do Miss Universe São Paulo, que disseram estar chocados com “tamanhas atrocidades nas redes sociais”.

“Sentimos demais por tudo o que nossa Miss vem passando desde que foi eleita. Desde mensagens colocando em cheque sua inquestionável beleza, até memes com a intenção de prejudicar sua imagem. Reiteramos a nota acima e salientamos que a decisão dos jurados (mais de 20 jurados) foi respeitada, e a Milla eleita por mérito e excelência de suas competências e por sua beleza. Milla tomará medidas legais com nosso apoio e esperamos que todos que deferiram mensagens depreciativas conotando racismo paguem por isso", diz a nota de repúdio.

Natural da capital paulista, Milla iniciou em concursos de miss em 2014, quando foi eleita para representar o país no Miss Supranational daquele ano, na Polônia. Foi quando sua carreira como modelo internacional deslanchou e a levou a morar em países como África do Sul, Espanha, Estados Unidos, México, Uruguai e Itália