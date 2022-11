'Verdadeira organização criminosa', diz Procurador, Mário Sarrubbo

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, classificou como "organização criminosa" os responsáveis pelos bloqueios bolsonaristas que estão sendo realizados nas rodovias brasileiras.

"Estamos trabalhando para esclarecer aqueles que estão por trás dessa organização criminosa que de fato tem fomentado a prática de vários crimes, como por exemplo apologia ao crime, incitação ao crime”, afirmou Sarrubbo em entrevista à GloboNews. Grupos bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições bloquearam diversas rodovias, de forma ilegal, em todos os estados brasileiros.

“Estamos em estado de alerta desde segunda-feira à tarde, quando foi formado um gabinete de crise junto com o governo do estado, polícia militar, polícia civil. Formamos um núcleo de ação integrada no Ministério Público de São Paulo envolvendo o Gaeco e a promotoria de habitação e tutela coletiva e agora estamos trazendo também o MPF. Conversei hoje [quarta] com o Augusto Aras [Procurador-Geral da República]", completou.

O procurador também citou o episódio em que bolsonaristas usaram crianças na Rodovia Castello Branco, na terça-feira (1). “Utilizaram de menores para tratar desse tipo de situação, que foram colocados praticamente como escudos para impedir a ação da polícia militar, isso gera uma consequência no campo criminal para os pais e responsáveis e no campo administrativo no estatuto da criança e do adolescente”.

O ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF), impôs multa de R$ 100 mil por hora e prisão em flagrante delito ao que estiverem cometendo crimes contra o Estado Democrático de Direito e a soberania nacional.

Desde segunda-feira, 31, bolsonaristas ocupam trechos de rodovias pelo Brasil por não aceitarem o resultado do segundo turno das eleições que deu vitória ao presidente Lula..Após apelos das autoridades paulistas, o estado de São Paulo ainda há 18 trechos de rodovias totalmente interditados nesta quarta-feira, 2.

De acordo com as autoridades, 137 trechos estão com liberação parcial no estado de São Paulo. A Tropa de Choque da Polícia Militar foi acionada novamente nesta quarta para fazer a desobstrução das vias.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirmou que vai se reunir para avaliar toda a situação no estado e definir prioridades e ações para cada estrada .Até agora, 147 vias foram liberadas, mas cerca de 100 ainda estão bloqueadas, de acordo com a pasta.

Dos 147 pontos desbloqueados, sete foram na capital paulista, 19 na Grande São Paulo e 121 no interior do estado, segundo a secretaria. “O trabalho da polícia é contínuo e sim, as tropas especiais, Choque e BAEPs pelo interior apoiarão onde for preciso", declarou a SSP.