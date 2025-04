Vereadora é presa por suposta ligação com facção criminosa

Ação investiga suspeitas de financiamento ilegal de sua campanha e desvios de recursos públicos. - Foto: Arquivo / PF / Divulgação

A vereadora Tatiana Medeiros, do PSB, foi presa pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 3, sob suspeita de envolvimento com uma facção criminosa que opera no Piauí.

A prisão ocorreu após a execução de mandados na capital piauiense e na cidade de Timon (MA), com autorização do 1º Juízo de Garantias da Justiça Eleitoral. A parlamentar, que já havia sido afastada do cargo pela Justiça Eleitoral, está sendo investigada no âmbito da segunda fase da Operação Escudo Eleitoral, que visa combater o envolvimento de organizações criminosas no processo eleitoral de 2024.

Vereadora Tatiana Medeiros, do PSB | Foto: Jonas Carvalho/TV Clube

De acordo com a investigação, que teve início após o fim das eleições, há fortes indícios de que a campanha de Tatiana teria sido financiada com recursos ilícitos. Além disso, a Polícia Federal apurou o desvio de verbas públicas de uma ONG fundada pela vereadora, chamada Instituição Vamos Juntos, que teve suas atividades suspensas e não poderá mais receber novos recursos.

Operação Escudo Eleitoral

A operação não se limita apenas a Tatiana, mas também abrange outros indivíduos com cargos em diferentes esferas do governo, como a Câmara Municipal de Teresina, a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Saúde do Estado. Ao todo, foram expedidos oito mandados, incluindo prisões preventivas, buscas e apreensões, e afastamentos de cargos públicos. A facção criminosa ligada à investigação é descrita pela PF como violenta e com forte atuação no Piauí.