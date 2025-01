Vídeo: adolescente morre ao ser atingido por bola no peito em campeonato

Momento do impacto foi registrado em vídeo - Foto: Arquivo Pessoal

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 6, o adolescente Edson Lopes Gama, de 16 anos, após ser atingido por uma bola no peito em um campeonato de pênaltis no interior do Amazonas. O momento do impacto foi registrado em vídeo.

No vídeo é possível ver o adolescente jogando na posição de goleiro durante a disputa de de pênaltis. Durante uma cobrança, a bola atinge o seu peito quando ele passa mal e cai no chão.

Ao G1, a irmã da vítima, Elisia Lopes, contou que os pais tentaram levar ao hospital, mas a seca dos rios da região dificultou o deslocamento. Ainda de acordo com Lopes, Edson já havia se queixado de dores no tórax antes da disputa.

"Toda vez que tinha esse tipo de torneio, ele estava lá. Não perdia uma jogada de futebol. Já havia levado várias boladas em torneios passados. Ele sempre se dedicou ao esporte. Era um jovem que dava a vida pela bola, e foi a bola que tirou a vida dele", disse Elisia. O enterro de Edson ocorreu na manhã desta terça-feira (7), em Maués.