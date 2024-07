Vídeo: Adolescentes retiram corpo de túmulo e fazem piada em cemitério

- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Três adolescentes entre 14 e 17 anos, são suspeitas de ato infracional análogo ao vilipêndio de cadáver. Em vídeo que circula nas redes sociais, elas aparecem retirando o corpo do túmulo e fazendo piada sobre o cadáver.

As adolescentes, que são irmãs, foram ouvidas pela Polícia Civil do Paraná. Os agentes da PC tomaram conhecimento do ato na última quinta-feira, 20.

A investigação foi concluída e encaminhada à Vara da Infância e Juventude de Piraquara, cidade do Paraná, para aplicação da medida socioeducativa.

As três saíram da unidade da PC com data marcada para comparecer ao Ministério Público do Paraná (MP-PR). Vilipêndio de cadáver é um crime previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro.