Vídeo: Água sobre pelos bueiros e volta a inundar ruas do RS | A TARDE

Enquanto as ruas do Rio Grande do Sul estavam sendo limpas em um processo de reconstrução do estado, que foi atingido por fortes chuvas por mais de um mês, a chuva voltou a atingir Porto Alegre, nesta quinta-feira, 23, e fez subir o nível de água e alagar bairros novamente.

Em alguns municípios, o trabalho de limpeza teve que ser interrompido. Já em trechos dos bairros Menino Deus e Praia de Belas, a água voltou a subir pelos bueiros e bocas de lobo.

Por causa da chuva, alguns pontos da região central colocou bairros em estado de alerta. Nesta quinta-feira, 23, internautas compartilharam imagens e relatos da chuva que não para na capital do RS. “Chove há pelo menos 12 horas seguidas em Porto Alegre. Faz mais de duas horas que a água está subindo rapidamente em pontos da cidade onde já havia baixado”, escreveu a vereadora do PSOL de Porto Alegre, Karen Santos.

“As cenas caóticas em toda Porto Alegre mostram que há um colapso no sistema de drenagem. A água está voltando pelos bueiros e lugares que não tinham alagado agora estão com problemas graves”, escreveu Matheus Gomes, deputado estadual do Psol de Porto Alegre.





Reprodução | Twitter

Situação crítica persiste

A enchente ainda fechou a rua José de Alencar em poucas horas, impedindo a passagem de carros e ônibus no trecho em frente ao hospital Mãe de Deus, localizado em Porto Alegre. A instituição teve o subsolo alagado nos últimos dias com a enchente do lago Guaíba.

Inundações também foram registrados em vias adjacentes à avenida Praia de Belas, como as ruas Botafogo, 17 de junho, Coronel André Belo, Doutora Rita Lobato e Aureliano de Figueiredo Pinto.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Porto Alegre para saber o motivo das inundações em regiões específicas do Rio Grande do Sul, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Publicações relacionadas