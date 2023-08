Vídeo: assaltantes trocam tiros em roubo a banco em Santa Catarina

Um assalto em Biguaçu, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, deixou os moradores assustados nesta sexta-feira,11. O crime aconteceu no banco Sicoob, na Rua Getúlio Vargas, em Biguaçu. Os criminosos fizeram reféns no local por cerca de duas horas. Os populares ainda registraram em vídeo uma troca de tiros entre os assaltantes e a as forças policiais.

Os reféns começaram a ser liberados por volta das 14h. Em seguida, os três homens que participaram do assalto se entregaram para a polícia. Um quarto criminoso foi alvejado durante o tiroteio e morreu no local.

A Polícia Militar, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Corpo de Bombeiros Militar foram até o local para negociar a liberação dos reféns entre funcionários e clientes da instituição bancária.

um policial à paisana que estava próximo à agência teria rendido os assaltantes em um primeiro momento. Depois, a Polícia Militar de Santa Catarina e o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) montaram uma barricada no local para a negociação que terminou com a libertação dos reféns.



Reprodução / Redes Sociais