VÍDEO: Avião sai da pista de aeroporto e para no gramado

Avião ultrapassou a pista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um avião passou por um susto, na noite desta segunda-feira, 31, ao ultrapassar a pista na hora do pouso. A aeronave foi parar no gramado do aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina.

O acidente envolvendo a aeronave não deixou feridos. No momento do ocorrido, o LA3276, da Latam, deixava Guarulhos, em São Paulo, para a cidade do Oeste catarinense. O pouso problemático ocorreu sob forte chuva por volta das 19h37.

Em nota, a companhia aérea afirmou que, apesar do susto, foi feito o desembarque, com total segurança, dos 107 passageiros e cinco tripulantes.

Ainda no texto, a Latam informou que cancelou o voo LA3277, de Chapecó para Guarulhos, que seria realizado com a mesma aeronave no mesmo dia.

Veja o que diz a empresa:

"São Paulo, segunda-feira 31 de março de 2025 21:30 horas

A LATAM Airlines Brasil informa que desembarcou em segurança todos os 107 passageiros e 5 tripulantes da aeronave do voo LA3276 (São Paulo/Guarulhos-Chapecó), que ultrapassou o limite da pista durante o pouso na segunda-feira (31/03) em Chapecó (SC). Não houve feridos.

Como consequência do ocorrido, a LATAM cancelou o voo LA3277 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos), que seria realizado com a mesma aeronave e no mesmo dia.

A LATAM está oferecendo toda a assistência necessária a todos os seus clientes e funcionários e informará oportunamente sobre a retomada das suas operações no aeroporto catarinense".