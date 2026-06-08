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IMAGEM SURPREENDENTE

Vídeo: bebê fica preso em capô de carro após atropelamento

Inquérito foi instaurado para investigar o caso,

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: bebê fica preso em capô de carro após atropelamento
Foto: Reprodução

Um bebê ficou sobre o capô de um carro após um atropelamento registrado em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. O acidente aconteceu quando uma família foi atravessava uma faixa de pedestres.

Nas imagens, é possível ver três pessoas atravessando a via quando um veículo avança o sinal e atinge o grupo. Entre as vítimas estavam:

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  • um homem;
  • duas mulheres, sendo uma delas grávida
  • e o bebê.

Com o impacto, a criança foi parar sobre o capô do automóvel e permaneceu no local enquanto o veículo seguia por alguns metros antes de parar completamente. A motorista estava sozinha no carro.

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Caso aconteceu em 2025

Embora as imagens tenham repercutido recentemente, o atropelamento aconteceu em dezembro de 2025. Segundo a Polícia Civil, a condutora admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e foi presa em flagrante na ocasião.

Ainda conforme a corporação, um inquérito foi instaurado para investigar o caso, e a mulher responde a um processo na Justiça da Paraíba.

Apesar da gravidade do acidente, o bebê não sofreu ferimentos graves. As demais vítimas também tiveram apenas lesões leves.

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