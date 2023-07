Vídeo: cachorro vai atrás de carro após ser abandonado por dono no RJ

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um cachorro que teria sido abandonado corre atrás de um carro para não ser deixado pelo dono As imagens foram gravadas por um motorista que passava por uma avenida da cidade de Nova Iguaçu (RJ), na quarta-feira, 26.

No vídeo, é possível notar que o animal vai para o meio de uma via movimentada, sempre correndo em direção ao veículo que seria do seu tutor. Por causa do risco de atropelamento, a pessoa que faz a filmagem mostra um desespero com toda a situação.

“Será que abandonaram o cachorro? O cachorro está desesperado atrás do carro”, alerta o motorista que gravou o vídeo.

Reprodução

Diante do registro, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Luiz Ramos Filho (PMN-RJ), disse que vai acionar a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para que investigue o suposto abandono. As forças policiais ainda não responderam quais medidas serão tomadas para a investigação das circunstâncias mostradas nas imagens.