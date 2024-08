Vídeo: Carcará invade casa e assusta tutora de cadela

Ave invadiu casa - Foto: Reprodução | TikTok

A tutora de uma cadela da raça chihuahua viveu momentos de tensão após uma ave de rapina entrar invadir a casa em que mora pela janela, em São José, interior de Santa Catarina. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o animal entra na residência.

Na gravação, é perceptível quando a ave sobrevoa a sala de estar da casa e para na escada e começa a subir os degraus e observar o ambiente. A ave chegou a entrar no quarto e ficar na cama.

O vídeo que já acumula mais de 12 milhões de visualizações na plataforma do TikTok, foi gravado por câmeras de segurança da residência que captam movimentos. De acordo com a empresária do ramo da beleza e bem-estar Flávia Abalém, sua maior preocupação foi a cadela de pequeno porte Ramile.

No entanto, a cadela passa bem. Quando percebeu a presença da ave, Flávia acionou o corpo de bombeiros e polícia ambiental, mas como estava demorando, segundo a empresária, acionou também a polícia. Ainda de acordo com Flávia a ave já estava rondando a casa a alguns dias aguardando a oportunidade para entrar. A casa da empresária fica em uma área verde, o que se torna comum a presença de fauna.

Apesar de serem parecidos, as aves pertecem a famílias diferentes. Enquanto o Carcará é da família do galvão. Além disso, o carcará é maior e mais robusto, com um bico forte e curvo, garras poderosas e uma cabeça grande e desnuda. Já o gavião é menor, com um corpo mais elegante, um bico mais fino e pontiagudo e uma cabeça com penas no topo.