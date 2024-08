Vai encarar? Pinscher trabalhado no ódio é flagrado com focinheira

Pinscher usou focinheira bem humorada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um pinscher trabalhado no ódio viralizou nas redes sociais após ser flagrado usando uma focinheira bem humorada. Para evitar que a fera causasse pânico, a tutora vestiu nele uma focinheira em formato de bico de pato.



No vídeo a tutora passeia com o cãozinho, quando ele começa a se tremer, um costume da raça quando está nervoso, e fica incomodado com a presença de muitas pessoas no local. Em determinado momento, mesmo com a focinheira, ele avança nas pernas de uma pessoa.

“Os pais sabem os filhos que tem”, comentou uma mulher nas redes sociais. “99% puro ódio, 1% tremedeira”, disse outra. “Parece meu humor de manhã”, brincou uma terceira.

Assista o vídeo abaixo: