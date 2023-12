Vídeo: carro invade recepção de hospital no Rio de Janeiro; entenda | A TARDE

Uma mulher invadiu a recepção de um hospital no Rio de Janeiro com o seu carro após ficar insatisfeita com o atendimento médico que a irmã estava recebendo. O momento foi registrado em vídeo, que viralizou nas internet.

Nas imagens, gravadas através de câmeras de seguranças, é possível ver o exato momento em que o saguão do hospital é invadido e causa pânico nas pessoas presentes. Mesmo com todo o susto, ninguém ficou ferido na ocasião.

De acordo com informações da Polícia Civil, o episódio foi proposital e ela foi presa em flagrante por dano qualificado e direção perigosa. A motorista foi levada para a delegacia e vai ficar presa.

Uma audiência de custódia será realizada nesta quinta-feira, 21, que vai definir se ela responderá em liberdade ou terá a prisão preventiva decretada.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do hospital informou que a limpeza dos estilhaços do vidro foi feita e o hospital seguiu funcionando normalmente, sem haver interrupção no atendimento.

Assista:

Reprodução | Redes Sociais