Vídeo: Chuvas causam queda de árvore e transtornos em Salvador | A TARDE

As fortes chuvas que atingem Salvador na noite desta sexta-feira, 26, já estão causando transtornos na cidade. Há alguns pontos que registram alagamentos e queda de árvore.

Na região da Bonocô, vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostra a avenida completamente inundada e um carro carro parado sem conseguir mais seguir o caminho. Segundo relatos recebidos, há outros pontos de alagamentos na região do Dique do Tororó, Pernambués e no entorno da Arena Fonte Nova.

Na região do bairro da Federação, próximo ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, localizado Rua Pedro Gama, um árvore caiu e tomou toda a pista impossibilitando o tráfego de veículos.





Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

A Defesa Civil de Salvador emitiu alerta com nível de 'atenção' devido ao acumulado de chuva acima de 80mm em 72h e previsão chuva forte. A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.







Ponto de alagamento na Avenida Bonocô, em Salvador Iago Ribeiro / Leitor A Tarde