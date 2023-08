Vídeo: condutor bêbado invade calçada e atropela nove pessoas

Um homem bêbado perdeu o controle do carro que conduzia e atropelou nove pessoas em frente a uma tabacaria na Avenida das Cerejeiras, na Zona Norte de São Paulo, no último sábado, 12. As fortes imagens foram registradas por câmeras de segurança da região. Não há registro de mortes e o homem irá responder em liberdade (veja o vídeo abaixo).

O atropelamento aconteceu por volta das 23h em frente a uma tabacaria, quando um grupo de pessoas estavam na Calçada. De acordo com o dono do estabelecimento, o acidente gerou momentos de pânico entre as pessoas que estavam no local. As vítimas tinham idade entre 15 e 30 anos.

"Não sabíamos nem o que fazer. Era tentando controlar uns pra não linchar o condutor e, ao mesmo tempo, tentar prestar algum auxílio pros acidentados. Foi algo bem chocante", disse ao g1.

"Pelo que as câmeras mostram, é uma situação que, para mim, foi proposital. Foi algo orquestrado pelo condutor. Até então, no momento da colisão eu estava fazendo uma caipirinha pra atender um cliente e meu filho ia atender um outro cliente nosso enquanto alguns estavam na calçada. Como o tempo estava bem gostoso, como de costume, estava a galera. Do nada, só ouvimos a pancada", acrescentou.

Após o acidente, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou embriaguez. Na sequência, foi levado à delegacia. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em liberdade provisória. O homem foi liberado pela Justiça após pagamento de fiança de R$ 1.360 e cumprimento de medidas cautelares.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhadas para hospitais da região. Duas delas sofreram contusões nas pernas e joelhos, conforme o Corpo de Bombeiros.

Veja o vídeo:

Reprodução