Vídeo: criança cai de carro em movimento e quase é atropelada

Uma situação inusitada foi registrada por câmeras de segurança município de Vinhedo, em São Paulo. No último fim de semana, uma criança caiu de um carro que estava em movimento em uma via da cidade.

As imagens foram divulgadas e viralizaram nas redes sociais. No vídeo, é possível ver o momento em que a menina cai na pista e quase é atingida por um outro veículo que vinha logo atrás. Na sequência, ela corre chorando para a calçada e populares vão ao socorro.

Testemunhas que estavam no local confirmaram que a criança estava chorando e desesperada com o ocorrido. No entanto, ela não aparentava ter tido ferimentos visíveis.

O condutor do caro onde a menina estava não percebeu no primeiro momento que ela havia caído, mas parou no fim da rua e teria ido buscá-la. Não houve a informação se havia parentesco dela com a pessoa que estava no carro.

A Guarda de Vinhedo identificou que o veículo é de Campinas, e as imagens e informações foram encaminhadas à Polícia Civil, que apura o caso.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) obriga o uso de assento específico por faixa etária para crianças até 10 anos ou 1,45m. O equipamento deve estar corretamente instalado e a criança com cinto de segurança.

