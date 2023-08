Vídeo: criminoso pula muro escrito 'ladrão aqui' para roubar vítima

Um homem foi flagrado pulando um muro pintado por populares com dizeres "ladrão aqui", no Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na última semana, mas o vídeo com o momento da ação do criminoso viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 10.

De forma repentina, o suspeito pulou a estrutura de concreto e roubou uma pessoa que estava passando de carro pela região. O crime aconteceu na Avenida Amaro Cavalcanti, entre as estações de trem do Méier e de Engenho de Dentro.

Após levar o celular da vítima que estava no banco do carona do veículo, o homem fugiu pelo mesmo local onde apareceu. O muro divide os trilhos de um sistema de trem com uma rua movimentada da região.

Como forma de aviso, diante dos inúmeros assaltos ocorridos na localidade, a parede da estrutura foi pintada por moradores com o "ladrão aqui".

