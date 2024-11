Vídeo: delegado da Civil é preso após chamar PM de "vagabundo"

Delegado foi enquadrado por desacato, considerado um crime contra a administração pública - Foto: Reprodução

O delegado da Polícia Civildo Ceará, Igor Vasconcelos Fernandes, de 41 anos, foi preso após chamar um policial militar de “vagabundo” na noite de sexta-feira, 15, em Fortaleza. Igor estava de folga e aparentemente estava bêbado no momento do ocorrido.

De acordo com informações iniciais, os militares foram acionados para uma ocorrência em um bar, após uma denúncia de que um homem bêbado estaria armado e tumultuando tudo no local.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que Igor confronta os policiais. "Eu sou delegado de polícia, tu é quem?"; o PM então rebate a fala do delegado. Eu sou subtenente da Polícia Militar, estou trabalhando". "Você tá de folga, bêbado".

Por meio de nota, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) afirmou que "está investigando os fatos no âmbito administrativo".

O delegado irá responder um processo interno, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Ceará.

No distrito policial, Igor foi enquadrado por desacato, considerado um crime contra a administração pública. Após o procedimento, o delegado foi solto.

